Казахстанский центр защиты семян начнет работу в 2026 году

Казахстанский центр защиты семенного фонда начнёт работу в 2026 году, сообщает «24KZ». Инвестпроект стоимостью почти 3 млрд тенге поддержало Министерство сельского хозяйства в конце прошлого года. Центр создают на базе отечественного научно-исследовательского института защиты и карантина растений.

Ученые-биологи в разных странах мира уже исследовали около 200 различных патогенов сельхозкультур. Большая часть из них имеет грибковую, бактериальную или вирусную природу. Патогены не только существенно снижают урожайность, но и в некоторых случаях могут представлять серьезную угрозу окружающей среде и здоровью людей. Казахстан в этом отношении не является исключением. Об этом говорит научный сотрудник Института защиты и карантина растений Жансая Умиралиева.

Жансая Умиралиева, заведующая лабораторией фитопатологии:

- К сожалению, в последние годы к нам поступают зараженные образцы. Кукуруза – с нижней стороны видны бактериальные загрязнения, а с верхней – грибные. Есть также и другие семена – рис, основная наша культура.

В конце прошлого года Правительством Казахстана принят комплексный план развития семеноводства и селекции. Также поддержали инвестпроект по созданию в нашей стране Центра здоровых семян. Он начнет работу в 2026 году на базе Института защиты растений. Сейчас закупают оборудование и утверждают необходимый штат специалистов, говорит главный научный сотрудник Бахыт Копжасаров.

Бахыт Копжасаров, гл. научный сотрудник отдела интегрированной защиты растений:

- У нас доля семян всего 51% и сейчас поставлена задача до 2030 года поднять долю отечественных семян до 80%. Но проблема в том, что семена сельскохозяйственных культур, и импортные, и наши, которые высеваются, заражены патогенными микроорганизмами. То есть до 70% болезней передаются через семена.

Новая научная структура будет работать в тесной кооперации с Национальным аграрным научно-образовательным центром. В разных регионах нашей страны действуют в общей сложности 33 семеноводческих хозяйства. В каждом из них планируют отбирать пробы сельхозкультур.

Бахыт Копжасаров, гл. научный сотрудник отдела интегрированной защиты растений:

- Процесс работы будет состоять в том, что из семхозов будут отобраны семена абсолютно всех культур, которые будут выращиваться в семхозах. Это и зерновые, и кормовые, и овощные, и бахчевые и картофель. То есть мы будем в первую очередь отбирать семена, проводить фитоэкспертизу, выявлять в них вредителей, болезни, засоренность сорняками будем определять. Потом мы будем их в лабораторных условиях оздоравливать.

Процесс лабораторного исследования семян в Казахстанском институте защиты и карантина растений уже отработан. Теперь с каждым хозяйством планируют работать индивидуально. Конечная цель – сделать семенной фонд экологически безопасным и повысить урожайность в агросекторе как минимум на 40%.

Авторы: Григорий Беденко, Радик Джакупов.