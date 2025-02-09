Молодые ветеринары в Атырауской области не спешат работать по специальности

Ежегодно Атырауский аграрно-технический колледж выпускает больше сотни молодых специалистов, сообщает «24KZ». Однако большинство из них работать по профессии не спешат. Причина – низкая оплата труда и отсутствие передовых технологий в производстве.

По поручению Президента на трансформацию системы профессионально-технического образования в этом году направлено дополнительно 22 млрд тенге.

В аграрно-техническом колледже по семи специальностям получают знания почти 400 студентов. 60 из них уже в этом году станут ветеринарами. В их числе и Ангелина Сатыбалдыкызы.

Ангелина Сатыбалдыкызы, студентка аграрно-технического колледжа:

- Полынь помогает выводить камни из почек крупного и мелкого рогатого скота. Настойкой можно лечить внутренние и наружные травмы. Также полынь оказывает противовоспалительное действие. Думаю, эти знания в будущем мне пригодятся.

Полученные знания применять на практике спешат не все. В прошлом году дипломы ветеринаров получили 62 выпускника колледжа. Половина из них работают не по специальности. Причина – низкая зарплата и ручной труд, говорят студенты.

Абдумаруф Аскаров, студент аграрно-технического колледжа:

- В частных хозяйствах нашего региона оклад ветеринара в среднем 150-200 тысяч тенге. При этом всю работу приходится делать вручную. Я проходил практику на мясокомбинате Актюбинской области. Там в животноводческих хозяйствах активно внедряют новые технологии. У нас пока этого нет.

Усугубляет ситуацию и устаревшая материально-техническая база колледжа. Лаборатория и экспериментальные участки созданы 15 лет назад. На переоснащение, говорит директор учебного заведения, требуются средства.

Ислам Жанузаков, директор аграрно-технического колледжа:

- В 2020 году по программе «Жас маман» мы приобрели часть оборудования. Но материально-технической базе требуется полное переоснащение. Кроме того, колледжу нужны 50 интерактивных досок и 100 компьютеров.

Сегодня специалистов среднего звена для агросферы готовят 5 учебных заведений области. Для производственной практики студентам нужен специально оснащённый агрокомплекс. Стоимость такой площадки – 1,5 млрд тенге. Руководство колледжа надеется, что решить этот вопрос помогут средства, направленные на трансформацию системы профтехобразования страны.

Авторы: Райхан Тажибаева, Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин.