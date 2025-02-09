Казахстанские ученые прошли стажировку в Европейском исследовательском совете

Преподаватели нескольких казахстанских вузов прошли стажировку в Бельгийском образовательном совете в Брюсселе, сообщает «24KZ».

Они освоили ключевые принципы оформления и подачи заявок на гранты в рамках Erasmus+ и Horizon Europe. Программы финансируются Еврокомиссией, которая каждые пять лет выделяет 975 млрд евро на научные проекты. Тренинг провели специалисты Стокгольмского университета, обладающие большим опытом в подготовке грантовых заявок: от разработки идеи до ее реализации.

Ежегодно около 200 ученых этого вуза выигрывают такие гранты.

Участникам стажировки выдали сертификаты об окончании курса.

Ляззат Бейсенова, профессор Академии физической культуры и массового спорта:

- Казахстанские ученые, участники тренинга, определили направление своего научного проекта и хоть на шаг, но приблизились к оформлению и подаче заявки на соискание гранта ЕС. Именно на этом этапе часто возникают сложности. Почему многие не могут пройти его, потому что почти все спотыкаются на правильном написании, оформлении и подаче этой заявки. А здесь мы детально рассмотрели все технические стороны процесса. Успешным опытом с нами поделились ученые из Швеции и Норвегии.

Элена Волпи, представитель Европейского исследовательского совета:

- Я думаю, это очень важный способ узнать, какая помощь нужна участникам, а также дать им информацию о возможностях и подготовке к подаче заявок. Это двусторонний процесс общения, который играет ключевую роль в успешной реализации проекта.

Янка Матрай, представитель Европейского исследовательского совета:

- Мы очень заинтересованы в привлечении исследователей со всего мира, в том числе из Казахстана. Им также нужно больше поддержки от своих университетов и коллег, так как это очень не просто – правильно подать заявку, получить грант и успешно воплотить его в жизнь. Есть языковой барьер, есть технические нюансы. Я надеюсь, что в будущем у нас будет еще больше казахстанских исследователей.