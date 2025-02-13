Большинство школ в Шымкенте не прошли аттестацию

Большинство школ Шымкента не прошли государственную аттестацию, сообщает «24KZ». Проверку проводили на основании электронных документов, предоставленных учебными заведениями.

Из 70 школ 52 не аттестованы. В одних школах выявили несоответствие рабочих и учебных планов, в других – педагоги своевременно не прошли курсы повышения квалификации.

Особое внимание специалисты городского Департамента по обеспечению качества в сфере образования уделили контрольным срезам – СОРам и СОЧам. По нормативам их должно быть не более трёх в день, но фактически ученики выполняли до четырёх и более тестов, причём зачастую это происходило в последние дни перед каникулами, что также запрещено. Проверка зафиксировала нарушения в количестве часов обучения для детей, занимающихся на дому.

Школам, которые не прошли аттестацию, дали время устранить нарушения.

Дина Агманова, руководитель отдела внешней оценки качества образования:

- Если повторную аттестацию не пройдет организация образования, то эта организация образования будет подлежать профилактическому контролю с посещением, то есть уже мы не будем изучать электронно, дистанционно. Уже будет наглядно, комиссионно проверяться учреждение.