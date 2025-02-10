Новый образовательный стандарт начнет действовать с 2026 года

В 2026 году в Казахстане вступит в силу новый государственный образовательный стандарт, сообщает «24KZ». Он включает значительные изменения в школьном обучении. Среди них – интеграция искусственного интеллекта.

Учителя смогут внедрять инновационные элементы: например, в биологию, химию и физику – виртуальные лаборатории, в обучение языков – приложения для ведения диалогов, в географию – навигационные системы. Это позволит учащимся осваивать современные технологии и применять их на практике.

Искусственный интеллект уже давно активно применяют в учебном процессе в казахстанских школах, однако определенной методологии либо ограничений со стороны министерства пока нет. Именно с учетом широкого использования искусственного интеллекта и обновляется госстандарт образования.

Новый образовательный стандарт в Казахстане: внедрение элементов ИИ

Учителя сталкиваются с огромным объемом работы, включая составление отчетов, проверку домашних заданий и подготовку к урокам. Зачастую им трудно справиться со всем этим в срок. В Национальной академии образования считают, что искусственный интеллект может помочь разгрузить педагогов, повысив их продуктивность. Сейчас для них разрабатывают учебные модули, которые помогут преподавателям внедрить искусственный интеллект в учебный процесс.

Сейчас идет работа по локализации так называемых ассистентов педагогов, приложений по искусственному интеллекту, облегчающих работу учителей, под казахстанские стандарты. Подписаны меморандумы сотрудничества с такими международными компаниями, как Google for Education, Microsoft, Canva for Education, Magic School и Adobe.

Сотрудничество с крупнейшими технологическими компаниями позволит применять передовые инструменты для организации учебного процесса. Тем временем казахстанские учителя пользуются общедоступными приложениями.

Гульбак Пралиева, учитель:

- Использую для планирования уроков, для придумывания каких-то планов, вопросов и, например, когда адаптирование каких-то задач для уровня разных учеников. Потому что в классе у учеников разные уровни, у некоторых особенности есть. Поэтому для них задачи подходили. Использую DeepSeek, ChatGPT и еще Eduate – очень классный вебсайт, платформа, там задаешь цель урока, название, какие активити должны быть, и в конце игровые форматы уроков делают.

Преподаватели акцентируют внимание на том, что важно обучать не только учителей правильному использованию искусственного интеллекта, но и готовить детей к его интеграции в образовательный процесс. Важно также акцентировать внимание на этическом аспекте применения искусственного интеллекта. Дети должны понимать, что технологии могут быть использованы не только в образовательных целях, но и содержать вредоносную информацию.

Динара Сагадатова, директор школы:

- Цель – научить детей работать правильно и этично с этими инструментами, то есть чтобы они были готовы к использованию уже в школьное время и развили определенные навыки, например, умение писать промпты в чат-ботах, потому что это один из навыков взаимодействия с инструментами ИИ.

Кроме того, новый стандарт образования предполагает снижение учебной нагрузки: в 1-м классе она не будет превышать 24 часов в неделю, а в старших классах – 35 часов. Также обновятся учебники, чтобы они отражали актуальные реалии и соответствовали современной науке. Помимо этого, казахстанские школы смогут объединять предметы: например, всемирную историю и право – в социальные науки.

Эти изменения направлены на создание более гибкой и современной образовательной системы, способной подготовить учеников к вызовам будущего, отмечают эксперты.

