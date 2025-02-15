Постановочный суд провели для студентов Костаная

Участниками уголовного процесса о мошенничестве стали студенты юридических факультетов Костаная, сообщает «24KZ». Будущих правозащитников пригласили на игровой суд в рамках программы «Закон и порядок».

Постановочное дело рассмотрели реальные судья, адвокат и прокурор. По словам организаторов, такой формат слушаний для учащихся вузов – это одновременно практическое занятие и предупреждение о существующих схемах мошенников.

Берик Нурмухамбетов, руководитель сектора Молодежного ресурсного центра:

- В данное время мошенничество стало очень актуальной проблемой в Казахстане. Чтобы уберечь молодёжь, мы выбрали тематику «Мошенничество». Чтобы люди знали, какие уловки есть, какую ответственность они понесут за то или иное деяние.