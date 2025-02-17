Казахстан прошел международную аккредитацию системы оценки качества образования

Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, прошедшей международную аккредитацию системы оценки качества образования, сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Национальный инструмент оценки знаний школьников получил международный знак качества RCEC. Прохождение аккредитации казахстанского мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО) подтверждает его надежность, достоверность и соответствие мировым стандартам. Все этапы и процедуры МОДО основаны на признанных научных подходах, которые применяются в международных исследованиях, таких как PISA, TIMSS и PIRLS.

Магжан Амангазы, председатель правления АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» им. А. Байтұрсынұлы:

- Прохождение аккредитации МОДО позволило нарастить потенциал и экспертизу страны в области оценивания. Нами планируется интегрировать основные принципы и подходы, проработанные в ходе трансформации МОДО, на другие уровни образования в рамках совершенствования национальной системы оценки качества образования. Это обеспечит целостное развитие системы оценивания и получения объективных данных о качестве образования по всей траектории обучения детей.

Стоит отметить, что национальная система оценивания Казахстана может в будущем стать основой или частью совместных международных проектов в Центрально-Азиатском регионе.