Финансовые нарушения на ₸1,1 млрд выявлены в сфере среднего образования

Финансовые нарушения на сумму 1,1 млрд тенге выявила Высшая аудиторская палата в сфере среднего образования в Казахстане, передает «24KZ». За пять лет расходы на эту область выросли более чем в три раза – почти до 5 трлн тенге. В 2019 году эта сумма составляла порядка 1,5 трлн теге.

Аудит выявил ряд проблем, снижающих эффективность тех мер, которые принимают в стране для развития отрасли. В их числе частые изменения государственных программ и концепций, регулярная смена стратегических документов, стабильность в образовательной политике.

В целом аудитом установлено неэффективное планирование средств и ресурсов более чем на 62 млрд тенге и неэффективное использование свыше 3 млрд тенге.