В Казахстане 66 школ работают без лицензии

66 школ в Казахстане работают без лицензии, в их числе есть и государственные. Об этом сообщили в Высшей аудиторской палате, передает «24KZ».

Там проверили, как используются средства, выделенные на развитие среднего образования. Аудит охватил период с 2019 года. На системные проблемы в образовательных учреждениях указывает низкий процент успешного прохождения аттестации. С первого раза она под силу только 18% школ.

Помимо этого, аудиторы выявили недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись целых 12 раз. Это говорит о том, что нет устойчивой системы оценки, отмечают специалисты. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета. За последние 5 лет экономические потери из-за этого превысили 16 млрд тенге.

Отметим, что в прошлом учебном году в Казахстане насчитывалось почти 8 тысяч школ.