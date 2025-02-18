В 2025 году в ЗКО построят 6 комфортных школ

В Западно-Казахстанской области из 18 комфортных школ построят только 9, сообщает «24KZ». Три объекта сдали в прошлом году. Из них два – в пригороде Уральска и один – в Теректинском районе. Ещё 6 учебных заведений обещают сдать до конца 2025 года.

Национальный проект стартовал три года назад, чтобы покрыть дефицит ученических мест и устранить трёхсменное обучение в стране.

Одну из комфортных школ должны были построить в селе Жангала. В райцентре всего три объекта образования, все они переполнены. Например, в школе, рассчитанной на 370 мест, учится почти тысяча детей. По словам заместителя директора Раи Жумагалиевой, не хватает учебных классов. Иногда для занятий используют кабинет директора, учительскую или библиотеку. А в тесном спортзале физкультуру проводят сразу для трёх классов.

Рая Жумагалиева, заместитель директора Жангалинской школы:

- В середине учебного года к нам могут прийти 20 новых учеников. В год бывает до 60 человек пополнение. Если количество учащихся будет расти в таком же темпе, мы будем вынуждены перейти на трёхсменное обучение. Нам негде готовить детей к олимпиадам и другим конкурсам. С ними индивидуально приходится заниматься в коридорах. Там у нас стоят парты и стулья. А если в библиотеке проводят мероприятия, уроки проводим опять в коридоре.

Новую школу в райцентре просят давно. В этом году здесь ждали строительства комфортной школы. Только реализацию нацпроекта приостановили, рассказали в профильном управлении. Из в 18 школ в регионе построят только девять. Такое решение приняли в правительстве, рассказал руководитель Управления образования Елдос Сафуллин.

Елдос Сафуллин, руководитель Управления образования ЗКО:

- Причины разные – весенние паводки, затопление участков, где предполагалось строительство, нехватка стройматериалов и средств у подрядных компаний. Поэтому по нацпроекту реализована будет лишь половина заявленных объектов. Но по Жангалинскому району прорабатываем другие варианты. Участок под строительство уже готов. У нас есть программа государственно-частного партнёрства. Сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами. Если они завершатся положительно, то скоро строительство начнётся.

В регионе в минувшем году по нацпроекту «Комфортная школа» открыли три учебных заведения: два – в густонаселённых микрорайонах Уральска и одно – в селе Подстёпное Теректинского района. В 2025-м обещают сдать 6 школ в Бурлинском, районе Байтерек и областном центре.

Алибек Антазиев, руководитель Управления строительства ЗКО:

- По ЗКО в 2025 году планируется начать строительство 17 школ. Из них у нас 6 школ в рамках национального проекта «Комфортная школа», переходящие с 2024 года. За счёт средств КПО у нас планируется в текущем году начать строительство 10 малокомплектных школ и за счёт фонда при Министерстве просвещения у нас уже начато строительство, 100% финансирование выделено, это школа №8.

В регионе – 375 школ. Из них в десяти дети учатся в три смены. После ввода в эксплуатацию всех 17 объектов местные власти обещают закрыть вопрос с трёхсменным обучением.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Болат Жарылгасов, Эльдар Аюпов.