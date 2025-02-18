Учёные из Германии прибыли в Актау для проведения совместных научных исследований

Группа преподавателей из лучших вузов Германии прибыла в Актау. Иностранные учёные будут внедрять магистрские программы по энергетике и логистике в Казахстанско-Германском институте устойчивой инженерии, передает «24KZ».

Они займутся вопросом развития докторантуры для проведения совместных научных исследований. Институт в Актау создали по распоряжению Главы государства два года назад. В настоящее время больше 100 студентов учатся по программе бакалавриата. Полученные знания в будущем они используют в крупных проектах по энергетике, которые реализуют сейчас в Мангистау.

Ханс-Людгер Динель, профессор технического университета Берлина:

– Наша общая задача не только подготовить специалистов, которые будут разбираться в получении энергии из водорода и его транспортировке в Европу. Мы обсудим мегапроект по исследованию морской инфраструктуры и управления морскими операциями в казахстанском секторе Каспия. Совместно с вашими учеными рассмотрим вопросы улучшения экологической ситуации в регионе.