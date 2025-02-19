Казахстан прошел аккредитацию системы оценки качества образования

Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, которая прошла международную аккредитацию системы оценки качества образования, сообщает «24KZ».

Это подтверждает надёжность и соответствие мировым стандартам национального инструмента оценки знаний школьников. Он выявляет сильные и слабые стороны учебных программ, после чего для каждого региона разрабатываются методические рекомендации.

Динара Абылканова, руководитель управления Министерства просвещения РК:

- В Казахстане сформирована и действует национальная система оценки качества образования. Одним из её важнейших элементов является мониторинг образовательных достижений обучающихся. В прошлом году данный национальный инструмент прошёл аккредитацию в Международном сертификационном центре оценки и качества. Это большой шаг для системы оценивания Казахстана и даст возможность реализовать проекты на территории Центральной Азии.