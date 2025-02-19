Павлодарские школьники осваивают навыки бойцов спецназа

Уроки по самообороне и тактической подготовке провела для школьников Павлодара серебряный призёр международных соревнований среди спецподразделений UAE SWAT Challenge Ризагуль Андасова, сообщает «24KZ».

Она рассказала воспитанникам школы-лицея «Жас сарбаз» о том, насколько важны физическая выносливость и навыки командной работы для бойцов спецподразделений.

Школьники с большим интересом наблюдали за выступлением и даже попробовали освоить базовые элементы тренировок спецназа.

Ризагуль Андасова, инспектор специального отряда быстрого реагирования Павлодарской области:

- Я постаралась продемонстрировать курсантам не только профессиональные навыки, но и вдохновить их на преданность своему делу, на патриотизм. Надеюсь, что сегодняшняя встреча оставит след в их сердцах.

Дильназ Тлен, ученица 11-го класса школы-лицея «Жас сарбаз» им. Кабанбай батыра:

- Мне очень понравилось, как Ризагуль Андасова показала себя, как она делала броски, показывала это всё. Очень было эффектно. У меня появилось желание поступать в СОБР после академии.