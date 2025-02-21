В Казахстане изымут тюленей для научных исследований

Каспийского тюленя изымут в Казахстане, сообщает «24KZ». Мере также подвергнут редкие виды рыб. Но непросто так, а для научных исследований и воспроизводства.

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, отлов будет проходить в небольших количествах и под строгим контролем. Это необходимо, чтобы изучить численность популяций и разработать программы их сохранения.

Проект основан на научных рекомендациях и направлен на защиту биоразнообразия.

Марат Калмуратов, и.о. руководителя Управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства МСХ РК:

- Решением Правительства изымается для целей мечения с последующим выпуском в естественную среду обитания каспийских тюленей, а также в целях создания таких осетровых видов, как аральский шип, аральский усач, нельма и каспийский лосось. Предварительно планируем в текущем году изъять 156 тюленей для мечения, где-то порядка 500 кг аральского шипа, 300 кг усача аральского, а также 30 кг нельма и где-то около 25 кг каспийского лосося.