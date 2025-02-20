Технологии искусственного интеллекта осваивают в школах Шымкента. Их активно применяют на уроках информатики, математики, биологии и физики, передает «24KZ». Педагоги стремятся сделать обучение доступным и увлекательным, чтобы заинтересовать детей. Искусственный интеллект уже реальность, которая приходит в школьные классы.

Ученики лицея № 80 в Шымкенте оказались под присмотром искусственного интеллекта. Компьютерный алгоритм не только фиксирует посещаемость, но и анализирует активность детей. Тихонько отсидеться на последней парте не получится. Система напомнит учителю, кого стоит вызвать к доске.

Старшеклассникам предложили создавать проекты на основе искусственного интеллекта. Каракат Бектемир работает над роботом-старостой. Пока он умеет лишь приветствовать одноклассников, но в будущем сможет выполнять и другие задачи.

Каракат Бектемир, ученица лицея №80:

– Например, он будет помогать нам узнавать, кто сегодня дежурный или кто, чем сегодня занимается.

Педагоги отмечают, что технологии помогают школьникам лучше усваивать сложные предметы. В 70% школ мегаполиса появились STEM-кабинеты – специализированные пространства для изучения точных наук с использованием инновационного оборудования. В управлении образования считают, чем раньше дети познакомятся с новыми технологиями, тем проще им будет адаптироваться к современному миру.

Алмаз Жуматаев, начальник аналитического отдела методического центра управления образования г. Шымкента:

– У нас есть мониторинг, который показывает как учителя, прошедшие курс по искусственному интеллекту, используют цифровые платформы и определённые цифровые ресурсы в школах. Их также можно увидеть в электронном журнале под названием «Цифровой педагог». 93% учителей работают в этом направлении.

Однако эксперты IT-сферы подчеркивают, что потенциал искусственного интеллекта в школах пока недооценен. По словам Нургали Турумбетова, школьники должны не только пользоваться цифровыми технологиями, но и учиться их разрабатывать. В его компании создали мобильное приложение, которое обучает этому в игровой форме.

Нургали Турумбетов, директор компании:

– У 95% подростков сейчас есть смартфоны, а из них 45% по статистике всегда в режиме онлайн. Мы не можем запретить им, но пусть пользуются во благо. Самый главный здесь навык – решать проблемы. К сожалению, школа у нас отвечает только на вопрос: «Что? Что это? Микрофон. Садись, пятёрка». К сожалению, наше образование не отвечает: «Как? Почему? Почему это микрофон? Как он работает?». Если мы с этой стороны отвечаем на образование, мы получим вундеркиндов.

Технологии стремительно входят в школьное образование, открывая новые возможности для учеников и педагогов. Главное, по мнению специалистов, научиться грамотно ими пользоваться, чтобы они стали помощниками, а не заменой традиционному обучению.

Авторы: Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов