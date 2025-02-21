Школьник разработал проект для защиты мостов во время паводка

Школьник из Костанайской области придумал, как сохранить мосты от разрушений в период паводка, передает «24KZ».

Десятиклассник Виктор Рыжков разработал инновационный проект Smart Bridge («Умный мост»). Это автоматизированная система, которая должна реагировать на критический уровень воды. В случае его повышения, по задумке ученика, подвижные части переправы будут подниматься.

Разработку целесообразно внедрять на существующих небольших мостах для легкового транспорта и пешеходов, считает автор проекта. Но для этого действующие инженерные конструкции придется оборудовать специальными механизмами и датчиками.

Виктор Рыжков, ученик Александровской общеобразовательной школы:

- Из элементов данной системы могу выделить сам мост, который может трансформироваться, опоры моста, контроллер сервоприводов и датчик. Это, конечно, неприменимо для тяжёлых железобетонных мостов, так как требует больших затрат, но для лёгких мостов может подойти. Думаю, в будущем люди будут присматриваться к подобным моделям мостов.