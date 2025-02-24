93 вуза Казахстана внедрили в учебные программы технологии ИИ

93 казахстанских вуза уже внедрили в свои учебные программы технологии искусственного интеллекта, передает «24KZ». Новые стандарты внесены почти в 4,5 тысячи дисциплин.

О подготовке к запуску новой программы AI-Sana на брифинге в СЦК рассказали представители Министерства науки и высшего образования.

Программа создана с участием международных специалистов, в том числе Стэнфордского университета. Сейчас идет подготовка преподавательского состава.

Запустить планируют в ближайшее время. Пилотным проектом намерены охватить 100 тысяч студентов. Из них сформируют около 150 команд-стартапов, которые в будущем выйдут на большой рынок.

Камиль Акатов, председатель правления АО «Фонд науки»:

- Каждый этап подразумевает подходы, которые помогают выявить наиболее перспективных студентов. На финальном этапе останутся студенты, которые смогут сформировать команды, сформировать бизнес-идеи в готовый продукт, максимально их доработать и на последнем этапе с менторами заниматься ключевыми задачами по выходу на рынок, привлечению инвестиций.