Новую породу уток намерены вывести молодые ученые ЗКО

Молодые учёные Западно-Казахстанской области разработали новую кормовую добавку для птиц, сообщает «24KZ». Она будет намного дешевле и полезнее привозной продукции.

Кроме того, в инкубаторе вывели больше 700 птенцов гусей и уток. Теперь студенты путём скрещивания видов планируют создать новую породу уток. Проекты реализовали благодаря государственному гранту. После апробации учёные намерены получить патент на свои разработки.

Основная база научной лаборатории Уральского университета. Сейчас она больше напоминает птицеферму. На самом деле, этих птиц вывели будущие ветеринары и ученые. В результате трудоёмкой работы им удалось получить свыше 700 голов птиц. В основном здесь гуси породы «Линда», мускусные утки или индоутки и кросс уток «Ансар». Яйца собирают каждые 4 дня.

Жанылсын Махимова, научный сотрудник ЗКАТУ имени Жангир хана:

- Утиные и гусиные яйца. Разница – в весе. Например, утиное – 60-80 граммов, гусиное – 80-120 граммов. Изначально мы собираем, потом обрабатываем. После этого мы закладываем яйца в инкубатор.

Первые птенцы появляются на 28-30-й день. После этого их помещают в специальные брудеры – своего рода детский сад для птенцов. Там досвечивают лампами, чтобы создать необходимый температурный режим. По селекционированию этих видов молодые учёные написали ряд научных статей и публикаций. Теперь намерены вывести новую породу уток.

Арман Сабыржанов, научный сотрудник ЗКАТУ имени Жангир хана:

- Мы хотим скрестить селезня с пекинской уткой, чтобы вывести новый вид птиц. Для исследования их продуктивности. Будут ли они нести яйца, будет ли их мясо полезным, качество, потребность, яйценоскость у них какая будет, сколько яиц в год сможет снести. Мы сейчас их выращиваем до определённого возраста, потом будем разделять на группы для исследований и после уже будем ставить отдельные клетки.

Кроме того, молодые учёные оказывают поддержку начинающим птицеводам, консультируют и сопровождают их проекты. К примеру, помогли жителю Сырымского района Мереке Менжанову. Сельчанин в своём подворье открыл гусиную ферму. На 13 млн тенге закупил в России 5 тысяч птенцов. Мясо поставляет в местные магазины и рынки.

Мереке Менжанов, предприниматель:

- Наши учёные очень помогли, особенно когда я обратился к ним за помощью. Мои гуси тогда заболели. Они изъяли больных птиц, взяли все пробы и выявили болезнь. Потом назначили лечение. Сейчас всё хорошо.

Работают учёные и над кормовой базой для птиц. Например, разработали новую добавку с личинками мух. Для уток и гусей это настоящее лакомство.

Аружан Нугманова, научный сотрудник ЗКАТУ имени Жангир хана:

- Отличается высоким содержанием протеина и белков. Соответственно, эти показатели могут повысить продуктивность сельскохозяйственных птиц. Мы проводили различные экспериментальные опыты с дозировкой кормовых добавок. На основе этого наши результаты показали, что муха чёрной львинки может повысить живую массу, среднесуточный прирост и абсолютный прирост птиц. На данный момент рынок заполнен российскими кормовыми добавками. Наш разработанный продукт будет по цене доступен населению.

Доступна новая добавка будет уже в этом году. Научные сотрудники подали заявку на своё изобретение, чтобы получить патент.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Калыбек Акрап, Эльдар Аюпов.