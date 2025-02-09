Туман, гололед и ветер прогнозируют сегодня в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено сегодня на большей части страны, передает «24KZ». Десять регионов этим утром накроет туман. В их числе Западный, Восточный и Северный Казахстан, Карагандинская, Акмолинская и Жамбылская области.

Гололёд прогнозируют в Кызылординской и Алматинской области. Низовая метель ожидается в Костанайской, в некоторых районах области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Такой же силы он будет в Павлодарской области, а также в Жетысу и Улытау.

В Туркестанской области, как и накануне, синоптики обещают дожди.