Казахстан и Грузия наращивают партнёрство для улучшения транзитных перевозок

Новейшие цифровые разработки в железнодорожной отрасли Казахстана продемонстрировали премьер-министру Грузии. Ираклий Кобахидзе находится с рабочим визитом в Астане, передает «24KZ».

Презентацию для него и главы кабмина нашей страны Олжаса Бектенова устроили в офисе «Қазақстан темір жолы». Делегации представили приложения «Единое цифровое окно» и «умной» системы на ж/д транспорте. Задача этих платформ – упростить все процедуры, сократить сроки грузоперевозок и обеспечить прозрачность в логистике.

Казахстан и Грузия сегодня активно сотрудничают в сфере транзитных перевозок. Намерены стороны и дальше наращивать поток грузоперевозок, раскрывая одновременно потенциал портов и терминалов.

Отметим, по итогам 2024 года объем перевозок между странами составил больше 4,5 млн тонн.