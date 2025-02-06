Эксперты подвели итоги трёх лет политических реформ Президента

Политические реформы Президента Касым-Жомарта Токаева способствовали укреплению демократических институтов, улучшению гражданского участия и созданию основ для устойчивого развития Казахстана. Такое мнение высказали участники Национальной экспертной площадки в Казахстанском институте стратегических исследований, передает «24KZ».

Как отметил политолог Еркин Тукумов, за последние три года в Казахстане были реализованы беспрецедентные не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства демократические реформы. Их ключевая цель – повышение благосостояния каждого казахстанца и формирование новых политических традиций.

Жанар Санхаева, руководитель отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК:

– Необходимо отметить, что они дали либерализацию взаимоотношений граждан с госорганами. Также дали новые площадки на принятие политических решений. В рамках слышащего государства запущена такая большая цифровая система e-Otinish. Все это позволило усилить демократические процессы, расширить политическое участие наших граждан в принятии решений и жизни нашей страны.