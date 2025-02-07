Госсоветник провел республиканское совещание по вопросам внутренней политики

В Акорде под председательством госсоветника Ерлана Карина прошло республиканское совещание по вопросам внутренней политики и идеологической работы, сообщает «24KZ».

Во встрече приняли участие ответственные работники и руководители структурных подразделений Администрации Президента, члены Правительства, заместители акимов областей и городов, руководители региональных управлений общественного развития. Они обсудили вопросы эффективной реализации инициатив Главы государства.

Ерлан Карин обозначил общие подходы и принципы организации внутриполитической работы, изложил основные приоритеты. Госсоветник отметил, что по инициативе Главы государства прошли важнейшие политические реформы и реализуются масштабные проекты, направленные на всестороннее укрепление потенциала национальной экономики. Новый этап развития страны требует переосмысления подходов и в сфере внутренней политики. Поэтому, наряду с базовой функцией обеспечения общественной стабильности и консолидации, приоритетами идеологической работы становятся укоренение фундаментальных общенациональных ценностей и формирование новой общественной этики. Именно с этой целью госполитика сегодня сфокусирована на утверждении принципа «Закон и Порядок», продвижении идеологии «Таза Қазақстан».

В рамках Национального курултая и других площадок идет постоянный поиск новых подходов по формированию нового качества нации.

По итогам совещания государственный советник Ерлан Карин дал поручения ответственным госорганам, отметив необходимость проактивного режима работы в сфере внутренней политики.