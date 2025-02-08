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Заседание Совета иностранных инвесторов прошло в столице

  • 08.02.2025, 12:47
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Ежегодное заседание казахстанского Совета иностранных инвесторов состоялось в Астане. В нем приняли участие члены ассоциации,  представители Правительства, бизнес-сообщества и наблюдатели объединения, передает «24KZ».

Также встречу посетил советник Президента Казахстана Ерулан Жамаубаев. Участники заседания обсудили ключевые вопросы деятельности совета иностранных инвесторов, подготовки к весенней сессии и 37-му пленарному заседанию. Важной частью мероприятия стало создание рабочей группы по здравоохранению.

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