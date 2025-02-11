Б.Уали: Все поручения Главы государства важны по своей значимости

О задачах, которые перед Правительством поставил Касым-Жомарт Токаев, высказался советник-пресс-секретарь Президента Берик Уали. В своём интервью он затронул вопросы диверсификации экономики, глобальной конкуренции, инвестиционного климата в стране и многое другое, передает «24KZ».

Все поручения и инициативы Главы государства, по словам Уали, одинаково важны по своей значимости, поскольку ориентированы на благополучие граждан. На кабмин сегодня возлагается огромная ответственность.

Как отметил советник-пресс-секретарь Президента, особенно с учётом того, что нынешняя ситуация в мире крайне нестабильная.

Берик Уали, советник-пресс-секретарь Президента Республики Казахстан:

– В последние годы также становится все более очевидной проблема изменения климата. Технологическая гонка привела к беспрецедентному обострению конкуренции. Подобные вызовы требуют от нас оперативного и даже заблаговременного решения сложных задач во всех сферах. Другими словами, как сказал Глава государства, пришло время затянуть пояса и жить по средствам. Сейчас необходимо сосредоточиться на рациональном использовании бюджетных средств, повышении эффективности деятельности государственных структур, недопущении необоснованных трат. Именно эти слова и проходят красной нитью в выступлении Президента.