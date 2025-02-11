Правительство предложило повысить НДС с 12% до 16%, но ставка для каждой отрасли будет разной, сообщил заместитель Премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин. А вот для медицины предлагают снизить до 10%, передает «24KZ».

Уменьшить могут и порог обязательной регистрации по НДС – до 15 миллионов тенге вместо 80. Обсуждать изменения с бизнесом будут шесть рабочих групп, которые уже выехали в регионы. Поправки в Налоговый кодекс внесут в Мажилис до 20 февраля.

Серик Жумангарин, заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики РК:

– Повышение дифференциации НДС до 16% позволяет уменьшить зависимость от волатильных нефтяных доходов, усилить сберегательную функцию Нацфонда и финансировать приоритетные государственные проекты. При этом для производителей сельхозпродукции мы предлагаем освобождение от НДС. Сейчас крестьянские хозяйства не плательщики НДС. Мы это сохраняем. Юридические лица сельхозтоваропроизводители платят НДС 30% от положенного к уплате в бюджет. Теперь больше платить не будут.