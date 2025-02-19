Ряд документов подписан по итогам переговоров Президента Казахстана и Короля Иордании

По завершении переговоров Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства;

2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергетике Иорданского Хашимитского Королевства;

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства;

4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Самрук-Қазына» и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.

Кроме того, в рамках официального визита Главы государства в Иорданию были подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.