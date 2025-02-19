Токаев наградил Короля Абдаллу II орденом «Алтын Қыран»

Касым-Жомарт Токаев вручил Королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран», сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Президент отметил прочные партнерские отношения между Казахстаном и Иорданским Хашимитским Королевством и значительный личный вклад Короля Абдаллы в укрепление казахско-иорданских связей.

«Благодаря неизменной поддержке Вашего Величества мы углубили наше сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, от экономического и инвестиционного взаимодействия до культурных и образовательных обменов. Будучи выдающимся государственным деятелем, защитником мира и образцом мудрости, Вы продолжаете вдохновлять многих во всем мире. Народ Казахстана относится к Вам с глубочайшим уважением. Мы гордимся тем, что Иордания является для нас не только партнером, но и настоящим другом. Под Вашим мудрым руководством Иордания играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности, межконфессионального диалога и продвижении гуманитарной деятельности. Эти ценности перекликаются с приверженностью Казахстана миру, толерантности и дипломатии. Во многом благодаря Вашим неустанным усилиям и неизменной личной поддержке мы смотрим в будущее нашего сотрудничества с большим оптимизмом и новыми надеждами», – подчеркнул Президент, награждая Главу Иордании.

Король Абдалла II аль-Хусейн выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.