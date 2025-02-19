Казахстан и Иордания открывают новые страницы сотрудничества

Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве, сообщает «24KZ». Программа насыщенная: встреча с королём, подписание ряда двусторонних соглашений, посещение культурных объектов.

Аль-Хусейния – одна из самых охраняемых и престижных резиденций в мире. В величественных залах дворца находятся покои королевской семьи, здесь проходят важнейшие государственные совещания и принимаются высокие гости.

Рауль Габитов, корреспондент:

- Дворец сочетает в себе традиционные элементы арабской архитектуры: резные деревянные потолки, орнаменты, вдохновленные исламским Золотым веком, и современные технологии безопасности. Всё это создает уникальную атмосферу. Стоя здесь, можно почувствовать не только дух прошлого, но и стремление к будущему. Аль-Хусейния не просто резиденция, а сердце Иордании.

Именно в этих стенах под фанфары оркестра Король Абдалла II бен аль-Хусейн и Наследный принц Аль-Хусейн встретили Касым-Жомарта Токаева. Неотъемлемая часть протокола – гимны. Казахстанский – в столице Иордании последний раз звучал 16 лет назад. Дальше – переговоры в узком и расширенном форматах. На повестке – двусторонние отношения. Ключевая тема – экономика.

Страны постепенно расширяют связи. Цифры говорят за себя: в прошлом году общий товарооборот вырос на 4,2% и достиг 6 млн долларов. Казахстанский экспорт при этом кардинально изменился. Раньше мы поставляли ковры, одежду и обувь, а теперь – летательные аппараты, баранину и мёд. Этот сдвиг показывает, что Казахстан делает ставку на новые технологии и сельское хозяйство.

Важный вопрос – инвестиции. За последние 20 лет иорданские инвесторы вложили в экономику Казахстана почти 15,5 млн долларов. В стране сегодня зарегистрированы 94 компании с иорданским капиталом, 59 из них активно работают. Взаимодействие поддерживается на государственном уровне.

Тарик Хиджази, директор Jordanian Businessmen Association:

- Согласно концепции модернизации экономики, на развитие контейнерного терминала в Акабе в ближайшие годы выделено 423 млн долларов. В этом районе создана специальная экономическая зона, что предполагает налоговые льготы для иностранных инвесторов. Думаю, это может заинтересовать состоятельных граждан Казахстана.

Рауль Габитов, корреспондент:

- Только представьте, здесь, в этом самом римском амфитеатре, когда-то проходили зрелищные битвы и торжества. Тысячи зрителей собирались на трибунах, чтобы увидеть, как встречаются разные культуры, цивилизации, идеи… И вот, спустя века, эти стены, как немые свидетели истории, наблюдают за тем, как новый диалог начинают Казахстан и Иордания. И если когда-то в сердце древнего Аммана шли гладиаторские сражения, то теперь тут происходит встреча миров – экономических, культурных, образовательных. Казахстан и Иордания, две страны с многовековой историей открывают новые страницы для сотрудничества.

Помимо бизнеса, страны укрепляют культурные связи. В Астане есть улица имени иорданского короля Хусейна бен Талала, а в Аммане – улица Абая. Культурные обмены между странами проходят уже не первый год. Выражаются они и в образовательном процессе: в казахстанских вузах сегодня учатся почти 300 иорданцев, в Аммане студентов из нашей страны тоже можно встретить.

Жангельды Дарханулы, студент:

- Главная особенность Иордании – безопасность. Все мы знаем, что происходит в странах Ближнего Востока, но здесь всё спокойно. К тому же люди здесь приветливые и мирные, к иностранцам относятся хорошо. Конечно, в Аммане не так много студентов из Казахстана, как, например, в Египте, но тут всё дело в дороговизне обучения и жизни в целом. В Иордании всё дорого. Тем не менее меня в этой стране всё устраивает. Я сейчас учусь в магистратуре. Изучаю филологию. Уже скоро обучение закончится.

Астана и Амман – города-побратимы. Это, можно сказать, символ двусторонних отношений. Казахстан, стремящийся к глобальной стабильности, находит в Иордании союзника с похожими взглядами, особенно в вопросах ближневосточной политики, включая поддержку Палестины.

Хасан аль-Момани, директор Центра стратегических исследований при Иорданском университете:

- Мы знаем, что Казахстан глубоко обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке. В качестве решения многолетнего конфликта ваша страна предложила формулу «два государства для двух народов». Эта позиция совпадает с позицией Иордании. В частности, мы призываем к соблюдению резолюций ООН и поддержке мирных процессов в регионе. Мы высоко ценим усилия Казахстана, направленные на обеспечение стабильности в этом регионе.

Ожидается, что по итогам встречи двух лидеров будет подписан ряд соглашений. Документы направлены на развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества.

Рауль Габитов, корреспондент:

- За последние несколько лет между Казахстаном и Иорданией появились значительные экономические и культурные связи, в первую очередь благодаря новым инициативам в сферах энергетики и технологий. Мы видим, как наши страны начинают обмениваться опытом в самых разных сферах. Это открывает новые возможности не только для бизнеса и технологий, но и способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.

Авторы: Рауль Габитов, Асхат Серикулы, Дулат Ентебеков.