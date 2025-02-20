Повышение НДС: поправки внесли в Мажилис

Новая редакция поправок Налогового кодекса отправилась в Мажилис, передаёт «24KZ».

Документ предусматривает повышение ставки налога на добавленную стоимость с 12% до 16% с дифференциацией по отраслям. Для некоторых предлагается сниженная ставка — 10%.

Порог для обязательной регистрации по НДС планируют снизить до 15 млн тенге. Могут отменить и специальный упрощённый налоговый режим — его смогут использовать только компании, работающие с конечными потребителями.

Обсуждение поправок депутаты начнут уже в ближайшее время.