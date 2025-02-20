Сенат ратифицировал соглашение с Турцией о карантинных мерах

Ратификацию соглашения с Турцией о сотрудничестве в области карантина и защиты растений одобрили в Сенате. Речь идёт о мерах по предотвращению ввоза на территорию двух стран карантинных вредных организмов, передает «24KZ».

В прошлом году товарооборот между странами достиг 6 миллиардов долларов, при этом доля экспорта превысило 3,5 миллиарда. Партнёры высоко оценивают потенциал дальнейший торговых отношений. Казахстан экспортирует зерновые, в планах – поставлять на турецкий рынок мясо и мясные продукты. В Турции мы закупаем овощи, фрукты, орехи. Соглашение предусматривает также обмен документами в сфере фитосанитарии.

Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК:

– Рассмотренное соглашение предусматривает формирование правовой основы, регламентирующей совместные мероприятия в области карантина растений между Казахстаном и Турцией. С этой целью предусмотрены конкретные меры по обеспечению фитосанитарной безопасности и предотвращению распространения карантинных вредных организмов. Надеемся, что одобренный закон будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими государствами в этих направлениях.