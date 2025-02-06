Более 100 лет исполнилось трудовой династии железнодорожников из Жетысу

Любовь к одной профессии объединила членов семьи Биболовых в городе Уштобе области Жетысу, сообщает «24KZ». Все они уже многие годы трудятся на железной дороге. Общий профессиональный стаж – больше века. Светлана Наурызбаевна с мужем проработали здесь свыше 40 лет. Сейчас династию железнодорожников продолжают дети.

Дежурная по станции Светлана Абишева принимает до 20 подвижных железнодорожных составов в день. Должность ответственная: одни поезда нужно вовремя отправить со станции, другие – перенаправить на соседние пути. Ритм работы непрерывный. «Не замечаешь, как проходит 12-часовая смена», - говорит она.

Светлана Абишева, дежурная по железнодорожной станции Уштобе:

- У меня отец проработал 44 года на этой железной дороге. Поэтому я пошла по стопам отца. У меня братья все железнодорожники. Если бы дали вторую жизнь, я бы, как говорится, закрыв глаза, выбрала бы эту профессию. Мне нравится моя работа. Я люблю свою профессию, я люблю свой коллектив. Это как моя семья. Больше в жизни я ничего не хочу добавлять.

Гульнар Байболатова, гл. специалист службы безопасности движения станции Уштобе:

- Все мы работали под началом Светланы Наурызбаевны. Она является моим наставником, моей второй мамой на работе. Только хорошее могу про нее сказать. Она очень ответственный работник, на которого можно положиться. Она помогает в решении не только каких-то рабочих моментов, но и совет может дать в жизненной ситуации.

Сменщик Светланы Наурызбаевны – ее сын Нурлан. Под ее началом он приобрел первые профессиональные навыки, а затем стал одним из ведущих специалистов сферы.

Нурлан Биболов, дежурный по железнодорожной станции Уштобе:

- Я когда маленький был, сюда приходил, за этим табло бегал. Я себе поставил цель, маленькая мечта – стать как мама, дежурным по станции. И эта мечта сбылась. Работать движенцем – это призвание. Любить свою работу, вкладывать душу. Очень ответственная работа. Стараемся выполнять все планы.

40 лет составителем поездов трудился и глава семьи – почётный железнодорожник Мурат Биболов.

Мурат Биболов, почётный железнодорожник:

- На станции Уштобе проработал с 1989 года. Жена более 40 лет работает, сын – более 20 лет. Дочка тоже работала. Она сейчас в декретном отпуске. Надеюсь, что внук тоже будет железнодорожником.

В этом году Мурат ага выходит на заслуженный отдых, в следующем – Светлана Наурызбаевна. Супруги мечтают, чтобы их трудовая династия не прерывалась никогда.

Авторы: Гульнар Жантасова, Олжас Байбосынов.