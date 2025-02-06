Таза Қазақстан: лесники провели экологический урок для школьников в Уральске

Экологический урок в рамках акции «Таза Қазақстан» провели лесники уральским школьникам. Занятия по биологии у них прошли в необычном формате, передает «24KZ».

Детям рассказали о значимости лесных профессий и зелёных насаждений. А на практической части ученики сами посадили семена больше 200 деревьев. Школьникам объяснили, что мало посадить дерево, нужно суметь обеспечить его полив и уход.

Нуржан Умиралиев, руководитель отдела КГУ по охране лесов и животного мира:

– После посадки следует поставить горшок под солнцем на 10 дней. Первый полив на 10 день. Поливать нужно чистой водой. Через 20 дней мы вернёмся и проверим результаты. За это время ростки должны подняться на 2 сантиметра. Уже осенью эти саженцы мы пересадим в землю.

Жанылай Арматкызы, школьница:

– Мы каждую неделю участвуем в субботнике. Поливаем наши цветы, деревья. Ведь это лёгкие нашей планеты. Считаю, что такие мероприятия очень важны. Новые саженцы сделают нашу школу уютней. Уроки экологии очень интересны.