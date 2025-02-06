Прокуроры выявили сотни нарушений в детских садах Мангистау

В Мангистауской области выявили сотни нарушений в государственных и частных детских садах. Руководители свыше 20 учреждений оштрафованы на 19 млн тенге, передает «24KZ».

В течение месяца прокуроры района проверили санитарные и образовательные нормы, требования пожарной безопасности и медицинской деятельности. К примеру, обнаружены просроченные лекарства, а также игровые площадки, не соответствующие требованиям. Зарегистрированы нарушения трудового законодательства, когда сотрудники уходили в отпуск без приказов.

В результате возбуждено 111 административных дел, заведено одно уголовное на директора. Женщина присвоила свыше 6,5 млн тенге.

Азамат Кошев, прокурор Мангистауского района:

– Деньги были выделены из государственного бюджета за детей, которые фактически не посещали детский сад. Директор признала свою вину и полностью возместила ущерб. В настоящее время ей вынесен приговор в виде ограничения свободы на 3 года. Она не имеет права заниматься деятельностью в сфере дошкольного образования на 2 года. Приговор суда уже вступил в законную силу.