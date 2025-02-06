Профилактику азартных игр проводят среди молодёжи Атырау

Профилактике азартных игр, наркомании, вандализма и насилия среди молодёжи посвятили форум родителей в Атырау. Серьёзность этих социальных проблемах ранее отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает «24KZ».

Суть недавно принятых законопроектов по обеспечению безопасности детей участникам форума разъяснила депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова. Кроме того, спикеры диалоговой площадки отметили, что воспитание молодого поколения зависит от повышения гражданской ответственности и защиты молодёжи от негативных влияний. Особое внимание на форуме уделили работе в школах, взаимодействию между родителями, учителями и учениками.

Ержан Аубакиров, вице-президент международного общественного фонда «Білім-Инновация»:

– Форум называется «Пять шагов на пути к совершенству». Эти шаги касаются азартных игр, наркомании и насилия. В рамках Единой воспитательной программы все школы обязаны прививать детям основные нравственные ценности не только в учебное время, но и на внеурочных мероприятиях.