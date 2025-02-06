Поток туристов из Китая в Казахстан увеличился на 78%

Свыше 600 тысяч граждан Китая посетили Казахстан в прошлом году. Это больше на 78% чем годом ранее. Об это сообщил председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев на брифинге в СЦК. Он подвел итоги 2024 года, который был объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, передает «24KZ».

В Поднебесной было проведено больше 30 крупных мероприятий и подписано более 200 соглашений с ведущими туристскими компаниями. Дни туризма казахстанских регионов позволили соседней стране ближе познакомиться с богатой культурой и национальными традициями нашей страны. Среди ключевых событий – международные выставки, ознакомительные туры, гастроли и обучающие семинары. Общий медиаэффект Года туризма Казахстана в КНР достиг почти двух миллиардов просмотров в социальных сетях.

Нуртас Карипбаев, председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК:

– Год туризма Казахстана в Китае способствовал повышению привлекательности нашей страны как перспективного туристского направления. Согласно данным информационной системы eQonaq, гости из КНР чаще всего посещали Алматы, Астану, область Жетысу, Шымкент, Актюбинскую и Восточно-Казахстанскую области. Теперь 2025 год официально объявлен Годом туризма Китая в Казахстане. Это свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений.