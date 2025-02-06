Алматинские школьники отметили Всемирный день выборов. Они приняли участие в конкурсе «Лучшая выборная система самоуправления в школе», передает «24KZ».

Организаторы отмечают, что это не просто соревнование, а настоящий урок демократии, где юные граждане осваивают основы избирательного процесса. Конкурс помогает школьникам разобраться в законах о выборах, понять, как работает система голосования и осознать ценность демократических принципов. Участники продемонстрировали знания о правилах агитации, правах избирателей и нюансах проведения выборов. В этом году в конкурсе соревновались 127 школ. Первое место завоевала гимназия № 200, сумевшая представить самую эффективную модель школьного самоуправления.

Айгуль Калыкова, председатель региональной избирательной комиссии г. Алматы:

– Отрадно, что школьники наши хорошо разбираются в выборном законодательстве. Они четко понимают, для чего нужны выборы, они понимают, что будущее страны именно за нашими детьми. Они должны четко понимать и значимость выборов, и значимость своего участия в таких мероприятиях.