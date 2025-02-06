2025 год будет знаковым в культурной жизни Казахстана – Аида Балаева

Идеологическая повестка 2025 года насыщенна и богата на знаменательные даты. Речь идёт о 30-летии Ассамблеи народа Казахстана, 80-летии Победы, 30-летии Конституции, а также юбилеях выдающихся личностей – Абая Кунанбаева, Шокана Уалиханова, Евгения Брусиловского и других, передает «24KZ».

«Все эти мероприятия должны быть проведены на высоком уровне», – отметила министр культуры и информации.

Комплексный план по их проведению уже утверждён.

Отдельно Аида Балаева остановилась на вопросах цифровизации. В ближайшее время будет запущена онлайн-платформа, в которой соберут информацию о казахстанцах-участниках Второй мировой войны. Она будет доступна для всех пользователей.

В планах Министерства – запустить виртуальную сеть музеев Казахстана, где будут внедрены визуальные и интерактивные технологии 3D-модели.

Цифровизация повысит прозрачность медиапространства и обеспечит граждан оперативной и качественной информацией.

«Это особенно важно при борьбе с дезинформацией», - подчеркнула Аида Балаева.

В 2024 году на онлайн-платформах было выявлено больше 67 тысяч фактов размещения противоправного контента, из которых более 18 тысяч были удалены. Министр призвала коллег следить за новостной повесткой и не допускать распространения неподтвержденной информации, а также подчеркнула важность борьбы с противоправным контентом.

Были затронуты вопросы высокого искусства. Музею имени Абильхана Кастеева и государственному Центральному музею был присвоен статус «Национальный». Кроме того, в прошлом году ряд отечественных деятелей культуры добились международного признания и прославили Казахстан на ведущих мировых площадках. Необходимо активизировать и сферу музыкально-концертной деятельности, уделять постоянное внимание вопросу совершенствования искусства и качества выступлений.

Рассказала министр и об изменениях в киноиндустрии. С этого года финансировать фильмы будут по новому закону. Почти треть средств направят в «Казахфильм». Если граждане, которые намерены снять фильм, вложат определенный процент в свой проект, то остальные средства выделит «Казахфильм» и будет работать совместно с автором. Таким образом, обе стороны проявят заинтересованность в возврате государственных средств, отметила Аида Балаева.

Аида Балаева, министр культуры и информации РК:

– У каждого тенге, выделяемого государством, есть счет и спрос. Поэтому государственные средства будут выделены только на по-настоящему достойные работы, прошедшие через сито отбора и получившие положительную оценку профессионалов.

Еще одно важное направление в работе ведомства – развитие креативных индустрий. В скором времени начнет работу специальный Фонд. В стране работают 12 креативных центров, в планах открыть еще 8.

Рассказала Аида Балаева и об обновлении инфраструктуры. В 2024 году в регионах страны завершили ремонт 255 учреждений.