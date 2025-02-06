Республиканские командно-штабные учения «Көктем-2025» проходят в Актобе

В Актюбинской области сохраняется угроза подтопления 35 населённых пунктов. Об этом сообщили в ДЧС. Готовность региона к паводкам проверили на республиканских командно-штабных учениях «Көктем-2025», передает «24KZ».

Помимо спасателей в них приняли участие военнослужащие, сотрудники лесных хозяйств, волонтёры. Они расчищали русла рек, возводили защитные дамбы, очищали арыки. В случае необходимости в борьбе с весенним половодьем в области задействуют 2,5 тысячи человек и более 800 единиц техники. Подготовлено 199 пунктов для размещения людей.

Аслан Арзымбетов, начальник управления ДЧС Актюбинской области:

– У нас приобретены неделю назад за счёт республиканского бюджета 10 тентованных камазов для перевозки людей и оборудования, 4 командно-штабных машины, водолазные машины, приобретения продолжаются. До паводка ещё будут приобретены оборудования.