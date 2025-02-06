Молодёжь Семея помогает пенсионерам очищать дворы от снега

Молодёжь Семея помогает пожилым людям очищать дворы от снега. Акцию проводят в «Ардагерлерді ардақтайық» и «Таза Қазақстан» , передает «24KZ».

Сегодня молодые люди приехали в гости к труженику тыла – 87-летней Раисе Бутко. Пенсионерка живёт в одиночестве и самостоятельно расчищать двор уже не может. Поэтому помощи была очень рада.

С начала проекта «Таза Қазақстан» больше 100 тысяч жителей области внесли вклад в санитарную очистку региона. Они собрали и вывезли около 60 тысяч тонн мусора.

Раиса Бутко, труженица тыла:

– Благодарю всех, миленькие. Дай Бог всем вам здоровья. Они и осенью приходили. Спасибо. Я всем благодарна за то, что помогают.

Темирлан Бахтияров, председатель молодёжного крыла «Жастар рухы» филиала партии AMANAT в области Абай:

– Мы помогаем не только пожилым. В нашем списке есть и одинокие люди, и многодетные семьи, и малообеспеченные граждане. В прошлом году мы оказали помощь 30 семьям. Тоже очищали дворы от снега, покупали необходимые продукты. Участвовать в акции будем и дальше.