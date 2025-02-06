Динамика жилищного строительства в Алматы остается высокой

В 2024 году на стимулирование жилищного строительства было направлено почти 900 млрд тенге. Об этом сегодня рассказали в Министерстве промышленности. В прошлом году объём строительных работ в Казахстане вырос больше чем на 10%, достигнув почти 7 трлн тенге, передает «24KZ».

Сегодня строительная отрасль нуждается в таких рабочих кадрах, как арматурщики, монтажники, бетонщики, сварщики, электрики и плотники. Их обучают в профессионально-технических колледжах. В стране насчитывается больше 770 таких учебных заведений. Обучение проходят свыше 540 тысяч студентов, из них по госзаказу – 344 тысячи. К примеру, в алматинском колледже архитектуры, дизайна и инженерии сегодня по госзаказу обучаются 820 студентов. В этом году в учебном заведении открываются новые направления – автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий, а также лифтовое хозяйство и эскалаторы. По словам директора учебного учреждения Камала Жамангозова, рабочие специальности являются ключевыми в строительной отрасли, особенно в свете развития инфраструктуры и жилищного строительства.

Камал Жамангозов, директор колледжа архитектуры, дизайна и инженерии г. Алматы:

– Например, очень востребован специалист по ремонту кровли. В данном направлении мы сотрудничаем с компаниями. У нас открыт международный центр компетенций при поддержке производителей строительных материалов. Основной процент ЖКХ уже требует ремонта кровли. Это и те дома, которые ранее были построены, и те, которые будут строиться, они тоже требуют таких специалистов. Очень востребованы мастера широкого профиля. Это те же каменщики, отделочники и так далее. Либо столяр строительного направления тоже очень востребован. Почему? Потому что появляются новые материалы. Это тот ручной труд, на чём основывается работа в строительной отрасли.

Темпы строительства жилья в Алматы, по данным управления городского планирования и урбанистки, несколько снизились в 2024-м году. В эксплуатацию сдали 2 миллиона 420 тысяч квадратных метров. По информации руководителя управления Нурлана Буранбаева, планы на текущий год достаточно амбициозные.

Нурлан Буранбаев, руководитель управления городского планирования и урбанистики:

– В этом году мы планируем сдать 2 миллиона 520 тысяч квадратных метров жилья. Из них по структуре, по динамике ИЖС, примерно, 410 тысяч метров за 2023 год, 425 – за 2024 год. В этом году мы планируем в сфере индивидуального жилищного строительства сдать 435-436 тысяч квадратных метров жилья.

Строители планируют сдать в эксплуатацию 22 500 квартир в многоэтажных комплексах и 1500 домов в индивидуальном секторе. На этих площадях можно разместить около 110 тысяч потенциальных жильцов. В этом году в Алматы планируют обеспечить жильем 3050 семей и молодых специалистов. 2 тысячи квартир распределят между очередниками из социально уязвимых слоев населения и 1050 для работающей молодежи. Подобные масштабы жилищного строительства требуют от компаний-застройщиков значительных затрат. Главный вопрос – это наличие квалифицированных кадров. В управлении городского планирования и урбанистки утверждают, что с этим пока проблем нет.

Нурлан Буранбаев, руководитель управления городского планирования и урбанистики:

– У нас есть определенная потребность в инженерах, специалистах, связанных с высокими технологиями. Здесь может быть определенная потребность в кадрах. Необходимы специалисты по территориальному развитию. Именно в строительной отрасли у нас с кадрами все в порядке.

Специалистов для отечественной строительной отрасли в крупнейшем городе Казахстана готовит несколько профильных учебных заведений. Наиболее крупное из них – Алматинский строительно-технический колледж. В руководстве колледжа утверждают, что учат студентов в соответствии со всеми запросами компаний-застройщиков.

Эльвира Бактыбаева, заместитель директора по учебно-производственной работе:

– Наши выпускники очень востребованы. Это и слесари, сантехники, сварщики, электромонтажники и по специальности «Мебельное производство». Учатся работать и по дереву. Все базовые знания получают, обучаясь у нас в колледже.

Два года назад в колледже открыли новую специальность – «Управление недвижимостью». Этот курс предполагает обучение будущих строителей новейшим и перспективным технологиям в отрасли.

Авторы: Григорий Беденко, Абен Нарынбаев, Кенже Амраев

По итогам 2024 года объём строительных работ в Казахстане достиг почти 7 трлн тенге, превысив предыдущие показатели более чем на 10%. Доля строительной отрасли сегодня составляет больше 5,5% от общего ВВП страны. В сфере работают 670 тысяч человек, действуют около 53 тыс. компаний. Производством строительных материалов занимаются около 3 тысяч предприятий.

Автор: Рауан Калыбаев