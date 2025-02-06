Снос незаконных построек продолжается в Шымкенте

В Шымкенте продолжается снос незаконных построек. В одном из районов мегаполиса вновь заработали экскаваторы. Коммерческие объекты, возведённые без разрешительных документов, оказались в центре внимания властей, передает «24KZ». По данным управления контроля и качества городской среды, такие здания построены с нарушением норм и могут представлять угрозу для жителей. Только за последний год в городе было составлено 286 административных протоколов по фактам незаконного строительства.

Очередное незаконное строительство сносят в Шымкенте. Экскаваторы уже готовы к работе. Однако предприниматель, чья постройка была признана незаконной, пытается убедить всех не торопиться. Бейбит Канкожаев собирался открыть здесь магазин и небольшую кофейню.

Бейбит Канкожаев, предприниматель:

– На земельный участок есть у меня коммерческое целевое назначение, подходит. Но разрешительных документов мне не дали, отказывают постоянно. Я просил, давайте я легкую конструкцию сделаю одноэтажную, нет, не дают.

– А почему тогда начали возводить?

– На свой страх и риск.

Это далеко не единичный случай. В Шымкенте выявлено 115 незаконных строек, по которым составлено 286 административных протоколов. Люди начинают строить без проектов и соблюдения норм. В числе нарушений также строительство на государственных землях, игнорирование красных линий. На таких участках, например, были возведены гостиница, салон красоты. Проблема не только в нарушении эстетического облика города. Такие объекты, по словам специалистов, могут быть опасны для жителей.

Айнур Тойшибекова, государственный судебный исполнитель:

– Работы по сносу незаконных построек ведутся. Если вы планируете строительство, необходимо заранее согласовать и узаконить все документы в соответствующих учреждениях, а затем приступать к работам.

На проблему незаконного строительства в Шымкенте обратил внимание и Глава государства. На расширенном заседании Правительства он отметил важность разъяснительной работы с населением и необходимость активного диалога. Сейчас в Шымкенте также продолжается работа по возращению в коммунальную собственность ранее незаконно переданных земельных участков.

Мерлан Керимжанов, руководитель управления контроля и качества городской среды г. Шымкента:

– Решение суда у нас уже есть в парке Абая, там несколько зданий. Потом Кен баба, сзади Қиял әлемі есть большое здание, которое тоже есть решение суда, где хотели торговый центр построить.

Катерина Попкова, корреспондент:

– Ещё вчера здесь кипела жизнь. Строители поднимали второй этаж для будущего магазина, а сегодня от здания, возведённого с нарушением закона, остался один каркас. Со дня на день и его уберут. Таков итог борьбы с незаконными постройками, которую ведут городские власти. В ближайшее время 10 незаконно построенных объектов по решению суда снесут.

Авторы: Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов