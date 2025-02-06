400 женщин в год умирают от бытового насилия в Казахстане

В Казахстане от бытового насилия умирают 400 женщин в год. Такую ужасающую статистику сегодня огласили на встрече с представителями ООН, где обсуждали гендерное равенство, передает «24KZ».

Мероприятие было посвящено 30-летию Пекинской декларации. Казахстан к ней присоединился в 1995 году. Но путь к достижению гендерного равенства и искоренению всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек в Казахстане и в странах центральной Азии ещё очень долгий, отметили спикеры. Представительницы прекрасного пола гибнут там, где их должны защищать – в своих домах, зачастую от рук самых близких людей, мужей и родственников. Чтобы искоренить такое поведение, представители молодёжного совета ООН предлагают внедрять уроки полового просвещения в школах, а также обучать родителей, которые должны вести разъяснительные беседы со своими детьми дома.

Камила Туякбаева, председатель молодёжного совета ООН:

– Один из основных путей решения для достижения гендерного равенства и профилактики насилия – это внедрение полового просвещения и обеспечения доступа информации для всех молодых людей, подростков в том числе. Половое просвещение помогает воспитывать молодых людей подростков в духе равенства. Когда дети понимают, что разница только в биологической функции, а не в каких-то способностях, тогда женщины могут жить в более толерантном инклюзивном обществе.

Аида Балаева, министр культуры и информации РК:

– Наша страна продолжает уверенно двигаться вперёд в направлении гендерного равенства. Для этого сегодня создана вся необходимая правовая основа, которая продолжает совершенствоваться. Женщины составляют свыше 51% в структуре населения. Это огромный потенциал для экономического роста. Работа по расширению прав и возможностей женщин продолжается.