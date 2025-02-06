Романтическая комедия «Арамызда Стамбұл» вышла на большой экран

Продюсерская компания Tiger Films представила новую романтическую комедию «Арамызда Стамбұл». Премьера фильма состоялась в крупнейшем кинозале центральной Азии HALYK IMAX Kinopark 16 в Алматы. Съёмки проходили в живописных уголках Казахстана и Турции, передает «24KZ».

В основе романтической комедии лежит история любви. Она развертывается вокруг девушки, которая предпочитает держаться поодаль от обеспеченных парней, так называемых «мажоров». Поэтому молодой человек, с которым она случайно знакомится в Стамбуле, всячески скрывает свой статус, чтобы добиться ее расположения. Исполнитель одной из главных ролей – Рауан Ахмедов, известный по боевикам и криминальным драмам.

Рауан Ахмедов, актёр:

– Если смотреть прямо по характеру, то мы похожи. Из-за этого не было сложностей, когда я играл на площадке. Улан из богатой семьи. Несмотря на то, что он из богатой семьи, он воспитанный и сдержанный парень.

Съемки фильма проходили в Казахстане и в живописных локациях Турции. В их числе Стамбул – город с многовековой историей, и знаменитый регион Каппадокия, где в небо ежедневно поднимаются сотни воздушных шаров. Реализовать масштабный проект удалось при поддержке Евразийского банка.

Айнагуль Даулетбаева, заместитель председателя Eurasian Bank:

– Стамбул – это город Европы и Азии. Расположен на двух континентах. Прекрасная история любви, прекрасная история превращения обыденной жизни в жизнь мечты. Поэтому мы решили поддержать. В сценарии этого фильма мы предусмотрели использование нашего финансового инструмента – банковской карты, которой легко и удобно оплачивать, воплощать свои мечты в реальность.

За 80 минут фильма зрители смогут наблюдать неожиданные повороты сюжета и смену искренних эмоций главных героев.

Чем закончится история, когда правда выйдет наружу? Узнать можно уже сегодня – «Арамызда Стамбұл» доступен в кинотеатрах сети Kinopark и Kinoplexx по всей стране.

Авторы: Алия Феликскызы, Радик Джакупов