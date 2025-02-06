Масштабный проект по совместному чтению книг запустили в Казахстане

В социальных сетях новый тренд. Его суть – в чтении определенной книги и совместном обсуждении на просторах интернета, передает «24KZ».

С этого видео и стартовал большой проект. Авторы идеи Санат Илияс и Жанабике Кабылда читают роман Азилхана Нуршаихова и призывают казахстанцев присоединиться к ним.

Санат Илияс, автор проекта:

– Эта идея – превратить чтение в тренд и сделать его массовым – давно созревала в обществе, мы просто взяли и ухватились за нее. Мы знаем, что наш Президент много читает. Поэтому хотели внести свой вклад в развитие читающей нации. Участнику проекта нужно выбрать книгу, а мы предложим прочесть ее всем казахстанцам.

Берик Уали, советник Президента РК – пресс-секретарь Президента РК:

– Как говорил великий Абай, «Красота знаний – в книге, не уставай читать, чтобы постичь их». Призыв к чтению книг – инициатива Главы государства. Поэтому я полностью поддерживаю этот проект, призываю всех казахстанцев присоединиться.

Советник и пресс-секретарь Президента стал первым участником проекта. Свой выбор он остановил на романе Бауыржана Момышулы. Согласно правилам, передал 10 экземпляров этой книги авторам проекта.

Санат Илияс, автор проекта:

– Берик Уали выбрал роман «Ұшқан ұя». Теперь в течение 10 дней мы все его должны прочесть. Потом будем обсуждать основные тезисы с читателями. Так до конца года планируем вместе с казахстанцами прочесть 30 книг.

Санат и Жанабике эту книгу прочитали за два дня. Теперь готовятся к обсуждениям. Если изначально рассчитывали только на онлайн-обсуждение с читателями, то сейчас уже ищут площадку для офлайн-встреч. К слову, супруги – библиоманы. В их домашней библиотеке больше 150 книг отечественных авторов.

Жанабике Кабылда, автор проекта:

– Мы надеемся, что чтение станет семейной традицией для всех казахстанцев. Если родители начнут читать и возьмут это за привычку, тогда и дети последуют их примеру.

В комментариях под видео пользователи желают удачи проекту и готовы поддержать Саната и Жанабике в их совместных чтениях и обсуждениях.

Сания Кобжосарова, корреспондент:

– Роман Бауыржана Момышулы «Ұшқан ұя» – бесценное наследие казахской литературы. И, кстати, эта книга – одна из тех десяти, которые Берик Уали передал автору проекта. Онлайн-обсуждения романа начнутся в середине будущей недели. Тогда же самые активные читатели заберут остальные девять книг. А следующее произведение уже выберет Аида Балаева. Министр культуры и информации также назовет имя, кому передаст эстафету выбора следующего автора.

Авторы: Сания Кобжосарова, Ырыстанбек Оспанов, Абдулхамит Болекбаев