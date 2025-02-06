Министр торговли РК встретился с предпринимателями и жителями Костаная

Производители молочной продукции из Костаная испытывают трудности с выходом на европейский рынок, передает «24KZ».

Зарубежные компании готовы покупать сыры и йогурты, но получение разрешительных документов оказалось сложной процедурой. Об этом предприниматели говорили с министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым, который находится с рабочим визитом в регионе. Обсудили варианты помощи в прохождении лабораторного контроля и оформлении нормативно-технической документации. А горожане больше всего интересовались стоимостью социально значимых товаров. Скачки цен, которые традиционно наблюдаются в межсезонье, будут регулировать с помощью стабфондов.

Арман Шаккалиев, министр торговли и интеграции РК:

– Когда межсезонье определённого у нас нет своего, мы завозим импортное. Всегда будет ценовая волатильность. Здесь мы используем механизмы стабилизационных фондов. Заранее формируем их. Закупаем, и бывает, что когда есть спекулятивный взрывной рост, мы должны осуществлять товарные интервенции. Участники круглого стола говорят, что нужно отказываться от госценового регулирования, любого вмешательства образования цены. Это тоже верно, но для того, чтобы это происходило, надо понимать, что рынок насыщенный. На рынке всегда присутствует альтернатива. Есть подороже продукт более качественный, есть по другой цене.