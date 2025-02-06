Министр обороны оценил разработки студентов столичного вуза

Военная кафедра не должна восприниматься как формальность для получения военного билета. Об этом заявил министр обороны Руслан Жаксылыков во время посещения технического вуза Astana IT University, передает «24KZ».

Он подчеркнул, что надо быть готовыми к новым видам угроз и необходимо обеспечить надёжный и профессионально подготовленный резерв. Поэтому важно модернизировать образовательные программы. Студенты продемонстрировали министру технические разработки в сфере робототехники и беспилотных летательных аппаратов. Сегодня на базе военной кафедры столичного вуза проходят обучение 524 студента по программам офицеров и сержантов запаса по различным специальностям.

Александр Аширов, начальник военной кафедры Astana IT University:

– Мы учим студентов по специальности «Автоматизация управления ПВО». Мы также договорились с министром, что можем обучать младших специалистов Вооруженных сил. Мы также представили киберполигон, на котором отрабатывают свои навыки студенты. Он разработан с учетом военных реалий.