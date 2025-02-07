11 медицинских пунктов строят в Актюбинской области

В Актюбинской области в этом году сдадут в эксплуатацию 11 медицинских пунктов, передаёт корреспондент «24KZ».

Возводят их в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». К примеру, идёт строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ногайты Байганинского района, а в селе Косарал уже принимают пациентов в новом здании.

Отдельного здания для оказания медицинской помощи в селе Косарал Байганинского района раньше не было. Взрослых и детей принимали в одном из кабинетов школы. В прошлом году здесь построили медпункт. Жители не скрывают радости.

Мансия Аглепесова, медсестра:

- Раньше с 9 часов утра до 9.30 делали плановые прививки. С 10 до 12 принимали детей. Затем до часу взрослых пациентов. Проводили приём поочередно, так как был всего один кабинет.

Багдагуль Шынтемирова, жительница с. Косарал:

- Для детей и взрослых в новом медпункте есть все условия. Проходим обследование и получаем назначение в районной больнице. А лечимся здесь, под присмотром нашей медсестры.

Сейчас фельдшерско-акушерский пункт возводят в селе Ногайты, в новом помещении будут принимать и жителей села Миялы. А в целом проблему с медпунктами в Байганинском районе планируют решить до 2027 года — их либо отремонтируют, либо построят новые. Актуален и вопрос с кадрами. В районе нужны травматолог, неонатолог, акушер-гинеколог, детский хирург и анестезиолог. Для обучения в университете студентов наиболее востребованным специальностям крупная компания учредила гранты.

Айбек Купенов, аким Байганинского района:

- Мы подписали четырёхстороннее соглашение между компанией, которая оплачивает обучение, акиматом, медицинским учреждением и университетом. Самый старший из студентов сейчас учится на 7 курсе, младший — на 4. После получения дипломов пять специалистов будут работать в нашем районе минимум 5 лет. Таким образом, решим проблему дефицита кадров.

Улучшают качество оказания медицинской помощи и в других районах области. В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в прошлом году начали строить 21 объект. 10 из них уже сдали в эксплуатацию, – говорит заместитель руководителя областного управления строительства Аслан Жарасбаев.

Аслан Жарасбаев, заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области:

- На строительство переходящих с прошлого года объектов из республиканского бюджета выделили 1 млрд 300 млн тенге. Также запланировано строительство трёх межрайонных больниц. Документация проходит экспертизу. После её завершения станет известна сумма, которая для этого необходима. Финансирование будет из республиканского бюджета.

Межрайонные центральные больницы планируют построить в городах Шалкар, Кандыагаш и Хромтау.

Авторы: Наталья Салькова, Болат Молдагалиев.