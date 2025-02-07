Производство рыбы увеличат в пять раз в ВКО до 2030 года

На одного казахстанца в среднем в год приходится 4 килограмма рыбы, при том, что врачи рекомендуют употреблять минимум 16. На востоке страны планируют увеличить в 5 раз уровень производства, чтобы в рационе жителей было больше полезных веществ, передаёт корреспондент «24KZ». Так даже дорогие виды рыбы станут населению более доступными.

Дефицит белка, йода, витаминов. Сотни казахстанцев сталкиваются с такими проблемами ежедневно и приходят с жалобами к врачам. Назерке Нурмухамбетова — терапевт с интегративным подходом, то есть оказывает комплексное лечение. Изучила нутрициологию, даёт советы по питанию и отмечает, что введение в рацион рыбы могло бы помочь во многих ситуациях.

Назерке Нурмухамбетова, врач-терапевт:

- Рыба нам очень нужна, она очень полезна, потому что рыба — это высококачественный источник белка именно. И он очень хорошо переваривается и усваивается легче. Потом у нас же очень любят покупать коллагены разных фирм, да. А хотите самый натуральный коллаген — это можете рыбу, суп из рыбы пить. Отличный коллаген.

А это красивая кожа, волосы. Кроме того, рыба полезна для зрения, сердца, сосудов, укрепления иммунитета. Жители об этом знают, но считают её дорогой.

БЛИЦ:

- Ну, рипус беру, доступная цена. Я люблю очень эту речную рыбу. Ну, красная, конечно, вообще не подступишься.

- Ой, очень дорого! Очень дорогая!

- Ну, потому что она подорожала. И подорожала нормально. А красная рыба вообще мало кому доступна.

Но в регионе ситуацию решили изменить. В области уже выращивают осетровые породы и форель.

Вячеслав Асанов — один из учредителей Ассоциации рыбоводов Казахстана и руководитель одной из крупнейших форелевых ферм региона. Признаётся, разводить рыбу — дело непростое. Корма приходится закупать за границей, икру тоже. Чтобы снизить расходы, они создают собственное маточное поголовье. Вложили в дело за 7 лет уже больше двух миллиардов тенге. Но ждать возврата инвестиций — долго.

Анель Есенбердина, корреспондент:

- Процесс выращивания рыбы начинается именно здесь — инкубационно-мальковый цех. Это своеобразный детский сад, даже с вот такими «яслями». Скоро в эти бассейны из инкубаторов переселят вылупившихся личинок форели. Обеспечат им максимум внимания, ухода, заботы и даже прививки. И доведут их до пяти граммового состояния. На это понадобится целых полгода!

А чтобы вырастить товарную рыбу весом 3-4 килограмма, нужно 3 года! Поэтому без помощи государства этому сектору не обойтись, делится Вячеслав Асанов. Они уже добились снижения налогов на 70% и выделения субсидий.

Вячеслав Асанов, руководитель форелевого хозяйства:

- Красная рыба, к сожалению, ещё находится в размере роскоши. Хотя цена на мясо говядины и на красную рыбу (форель), именно форель — она почти одинаковая. Мы стараемся держать в одинаковом сегменте. Те меры господдержки, которые нам предоставляет государство, позволяют это делать.

И цена за килограмм форели здесь — 3,5 тысячи тенге. По сравнению с норвежской, отечественная рыба в 2 раза дешевле. Это и есть результат господдержки. С 2023 года суммы субсидий тоже выросли в 2 раза.

Мерхат Амиров, заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО:

- Было выделено в поддержку рыбных хозяйств субсидий порядка 200 миллионов, то в 2024 году уже сумма составила 449 миллионов. Это у нас большинство субсидируется рыбные корма.

В планах в регионе за 5 лет увеличить производство рыбы с двух тысяч до 10 тысяч тонн и наладить выпуск собственных кормов. Тогда стоимость продукции станет ещё ниже и доступнее людям.

Авторы: Анель Еенбердина, Жигер Бабаканов.