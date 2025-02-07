Как готовятся к паводкам в Атырауской области

К паводкам готовятся в Атырауской области. Там провели республиканские командно-штабные учения «Көктем-2025», передаёт «24KZ».

По сценарию сотрудники «Казавиаспаса» эвакуировали пассажиров, оказавшихся на льдине автомобиля. В тактической отработке задействовали аварийно-спасательные отряды, службы гражданской защиты, военнослужащих и авиатехнику. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и быть готовыми к возможным последствиям, в регионе проверили 204 эвакуационных пункта и 244 единицы наземной и воздушной техники.

Под наблюдение взяли 51 населённый пункт, расположенный в зоне риска. Вдоль реки Урал установили 12 гидропостов.

Кайрат Нуртаев, заместитель акима Атырауской области:

- В целях отвода к морю основной части, поступающей по реке Урал воды, ведём работы по очищению канала «Гогольский». Кроме того, в прошлом году построили 590 километров дамб. Сейчас укрепляем защитные дамбы и устанавливаем новые там, где это необходимо. Такую работу ведём во всех районах области.