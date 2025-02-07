Опасное соседство: сернокислотная база в Шиели вызывает тревогу у местных жителей

В Шиелийском районе Кызылординской области разгорается скандал вокруг строительства сернокислотной базы. Хранилище на 6 тысяч кубометров опасного химического вещества возводят на окраине райцентра, передаёт корреспондент «24KZ».

Местные жители выступают против такого соседства. Однако работа на объекте продолжается. Жалобы сельчан и доводы властей выслушала Райхан Тажибаева.

Земельный участок под строительство сернокислотной базы в посёлке Шиели выделили всего в пятистах метрах от жилых объектов. Ветеран сферы здравоохранения Болат Кулимбет считает это грубым нарушением санитарных норм.

Болат Кулимбет, житель посёлка Шиели:

- Установили шесть цистерн. Каждая — на тысячу кубометров серной кислоты. Расстояние до ближайших домов — 420 метров. Согласно действующим санитарным правилам и нормам, подобные объекты должны располагаться на расстоянии не менее километра.

Серная кислота — одно из широко используемых химических веществ в промышленности. Однако даже самая небольшая её концентрация в воздухе может вызвать у людей массу сложных заболеваний: аллергию, кожные раздражения и ожоги дыхательных путей.

Гани Есимов, житель посёлка Шиели:

- Мы с самого начала были против. Забили тревогу, когда на строительном участке ещё только устанавливали ограждение. Несмотря на все протесты, работы на объекте продолжаются.

Местные власти изучили разрешительные документы застройщика и выявили ряд нарушений. Районный акимат подал судебный иск на предпринимателя.

Айтбай Жандарбеков, аким Шиелийского района:

- Подавали судебный иск. Пару раз документы возвращали. Сейчас дело вновь в суде. Мы изучили проект. Сернокислотная база строится в восточной части посёлка. Бизнесмен приобрёл земельный участок в апреле прошлого года для предпринимательской деятельности. Мы будем действовать в рамках закона.

Алмас Искаков, заместитель руководителя областного Департамента экологии Кызылординской области:

- Вопрос рассмотрят компетентные органы. Со своей стороны мы проведём тщательный анализ и направим письмо в прокуратуру, выпишем рекомендации и при необходимости примем соответствующие меры.

Жители посёлка Шиели надеются, что специалисты и власти остановят строительство сернокислотной базы и избавят их от опасного соседства.

Авторы: Райхан Тажибаева, Нуржан Музарапшин, Айтмухамбет Байдулдаев.